Estudantes produzem exposição fotográfica sobre Salvador

Os bairros da Ribeira, Lobato, Liberdade e Cabula ganham destaque na exposição “Salvador: Cidade (In)Visível”, produzida por cerca de 40 estudantes do ensino médio. A mostra faz parte do livro Olhares & Letras, com 138 páginas, que traz fotos coloridas e textos sobre a impressão das crianças sobre os quatro pontos da capital baiana.

A publicação será relançada nesta quarta-feira, 31, às 16h, na Galeria do Livro, no Espaço Unibanco, para marcar o aniversário da cidade. O livro foi lançado no ano passado, mas somente para o público interno da Escola Experimental, onde estudam os responsáveis pela produção. No local, haverá ainda a exposição de 10 fotos.

Produção – Antes de irem a campo, os alunos da Escola Experimental participaram de uma oficina para aprender a técnica da fotografia com o professor e fotógrafo Paulo Lima. Todos possuem cerca de 10 anos e foram inscritos em oficinas de texto para contar sobre a experiência.

O projeto foi coordenado pelas diretoras da escola, Thais Costa e Liana Almeida, além do professor de fotografia. “Ficamos surpresos com a qualidade das imagens e da repercussão que o trabalho gerou entre os alunos”, disse Thais.

O livro custa R$ 25 e pode ser adquirido na galeria e na livraria do Espaço Unibanco. A proposta era fazer uma investigação do crescimento da capital baiana e os impactos desse desenvolvimento para a população e para a estrutura da cidade. Agora, a ideia é produzir uma exposição com o tema música.

| Serviço|



Mostra fotográfica “Salvador: Cidade (In)Visível” e relançamento do livro “Olhares & Letras”

Onde: Galeria do Livro do Espaço Unibanco

Quando: Quinta-feira, 31, a partir das 16 horas

Quanto: Entrada gratuita



