A Miss Feira de Santana, Liliane Natiele, de 20 anos, foi a eleita a Miss Bahia BeEmotion 2019. A cerimônia foi realizada no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador, na noite da quarta-feira, 6.

Da Redação

Estudante de direito de 20 anos de Feira é eleita Miss Bahia

Estudante de Direito da Universidade Estadual da Bahia (Uneb), Liliane Natiel possui com 8 títulos de beleza e representará o estado no próximo Miss Brasil, que será realizado no dia 9 de março.

Liliane Natiele, que é natural de Jaboticaba, povoado de Quixabeira, e mudou-se para Feira de Santana para estudar, comemorou o título em seu perfil nas redes sociais: "O dia mais feliz da minha vida..."

Ela concorreu com 15 candidatas de diversos municípios da Bahia. Em segundo lugar ficou a representante de Ilhéus, Klissia Natchara e em terceiro a candidata de Serrinha, Evelin Oliveira. Completaram as cinco finalistas a Miss Porto Seguro, Nayara Marques e a Miss Cruz das Almas, Tainara Almeida.

O Miss Bahia 2019 será exibido na Band Bahia no próximo sábado, 9, a partir das 22h30..

