Estrutura profissional fez o axé music conquistar o Brasil

Para além de revelar cantores e bandas, o axé music criou uma estrutura profissional em torno da música baiana que tinha como base os trios elétricos e os blocos de Carnaval.

"O movimento passa pelos trios elétricos e blocos, que tinham dinheiro para bancar as bandas", afirma Cristóvão Rodrigues.

Enquanto Os Internacionais, Corujas e Camaleão eram os blocos mais tradicionais da festa, Eva, Cheiro de Amor, Mel, Pinel e o trio independente Novos Bárbaros se destacaram por investir na criação de bandas que movimentaram a cena.

A expressão "já fui, Banda Mel", usada até hoje pelos baianos, demonstra a força do grupo surgido em 1984 que marcou época com letras de cunho social e forte influência do samba-reggae de blocos como Olodum.

"O diferencial da Banda Mel era falar dos problemas sociais. São músicas que marcaram tanto pela letra quanto pela melodia, que impunham uma marca romântica mesmo protestando", conta Bukjones, um dos vocalistas da primeira formação da banda, que contava ainda com as irmãs Janete e Jaciara.

Para a cantora Márcia Short, que participou da segunda formação da Banda Mel, o grupo harmonizou o samba-reggae. "Essa foi a grande novidade. Eu morava no Engenho Velho de Brotas, onde tínhamos o (bloco afro) Badauê, e quando entrei para a banda foi sopa no mel, o momento de colocar em prática o que sempre ouvi".

Daniela Mercury foi responsável por retomar a influência do samba-reggae no axé e trazer outras sonoridades.

"Depois do sucesso da Banda Mel e da Reflexus com o samba-reggae, veio a moda da lambada e as pessoas meio que esqueceram o samba-reggae. Eu vi nele uma síntese rítmica. Agreguei a sofisticação da MPB dentro do universo do carnaval, tendo escolhido o samba-reggae como base", conta a Rainha do Axé, que imprimiu no Carnaval o modelo estético de show usado por Ivete Sangalo e Claudia Leitte, nomes mais recentes do movimento.

A dinastia dos trios elétricos baianos nasce com a invenção de Dodô e Osmar no início dos anos 1950 e nas décadas seguintes se prolonga por meio da atividade de Orlando Tapajós e Alberto Tripodi.

"O trio elétrico chamou a atenção do mundo. As pessoas atrás de um carro de som com um artista dançando, levando a música onde quisessem era um fato inusitado. Todos se profissionalizaram muito", comenta Elza Tripodi que, juntamente com o marido, comandou a produção de um trio elétrico por ano.

A revolução provocada pelos Novos Baianos em 1976 ao colocarem um som com voz e sistema valvulado em cima do trio elétrico, abriu o caminho para a exploração de novas tecnologias e possibilidades no Carnaval. Na virada dos anos 1980, o Traz os Montes inovou ao usar transistores. "Isso abriu um abismo. A mudança de qualidade foi total. O trio elétrico passava a ter som de palco", afirma Jonga Cunha.

Outra vitória apontada pelo produtor foi a criação do estúdio WR, de Wesley Rangel, na Graça, no qual os jovens se reuniam para gravar as novas sonoridades. "A gente podia gravar os nossos sucessos aqui, não precisava mais ir ao Rio".



Missinho, um dos guitarristas da primeira formação do Chiclete com Banana (de 1980 a 1986), considera a WR como o embrião do que estava por vir. "Todo mundo se encontrava e aprendeu tudo por lá. Essa geração da qual eu faço parte, realmente se preocupava muito com a qualidade, agora se preocupam mais com a forma do que com o conteúdo".

O movimento axé também propôs um desafio técnico para os sistemas de gravação da época. "Os técnicos de som tiveram que aprender na prática a gravar instrumentos de percussão. No primeiro disco da Banda Mel, Força Interior (1987), foi a primeira vez que Neguinho do Samba e o Olodum entraram no estúdio. Ele desenvolveu o samba-reggae nos guetos e aprendeu a usar os elementos humanos que tinha desse universo dentro do estúdio. Foi uma época em que tudo começou a explodir", conta Bukjones.

Sobre esse aspecto, Cristóvão Rodrigues não esquece: "Quando eu ia para o Rio levar o que tínhamos gravado aqui, as gravadoras estranhavam. A percussão estava na cara dos discos, muitas vezes se sobressaia à guitarra. Essa era a diferença, uma percussão forte".

