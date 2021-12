Estrela tcheca que fez sucesso na Bahia será homenageada

A cantora lírica tcheca Klementina Kalasová, que, entre outros, usava o nome artístico de Clémence Kalas, uma das favoritas de Giuseppe Verdi, fez sucesso em Salvador quando integrava a companhia de Carlos Gomes. Ela chegou a se apresentar no Teatro São João, reduto da intelectualidade baiana, no século 19, com pompa de diva, recebendo muitos aplausos.

Para resgatar a memória desta mulher brilhante, que também fez sucesso na Europa atuando em óperas como contralto, a Embaixada da República Tcheca, em Brasília, a Secretaria de Cultura da Bahia e a Universidade Federal da Bahia realizam várias homenagens à artista no dia 11.

Neste dia, às 16 horas, no Cemitério Quintas dos Lázaros, onde Clémence foi enterrada, haverá inauguração da placa comemorativa do arquiteto e artista plástico David Vavra. Às 19 horas, no Foyer do Teatro Castro Alves, terá lugar o lançamento do livro Klementina Kalasová - Clémence Kalas: a estrela tcheca que ficou na Bahia, de autoria de Bohumila Araujo. O prefácio é do músico, professor e pesquisador Lucas Robatto.



Concerto da Osba

Às 20 horas, o Teatro Castro Alves apresentará concerto da Orquestra Sinfônica da Bahia sob a regência do maestro Carlos Prazeres, com a solista e mezzosoprano tcheca Edita Randová, que também homenageará a sua conterrânea. No concerto serão apresentadas obras de Smetana, Bizet, Rossini ou Dvorák.

Clémence Kalas morreu aos 39 anos em Salvador, vítima de febre amarela. Embora a artista tenha feito carreira internacional, ela não teve ainda o reconhecimento merecido na Republica Tcheca, embora seja lembrada na Europa.

O fato é que a cantora lírica Klementina Kalassová, que nos anos 1880-1881 e 1888-1889, a convite de Carlos Gomes, atuou no Teatro São João, em Salvador, no papel de Maria Tudor, foi mais aclamada do que o próprio maestro que a convidou, de acordo com Bohumila Araújo.

Identidade

"O fato de uma artista lírica tcheca de grande importância ter falecido na Bahia em finais do século 19 pode parecer inicialmente inusitado ou algum tipo de acaso histórico, porém, lança luz a uma realidade histórico-cultural sobre a qual hoje não temos muitas informações", afirma Lucas Robatto no prefácio do livro.

"Poucos sabem que a Cidade da Bahia (como Salvador era comumente chamada no passado) integrava uma rede verdadeiramente internacional de intercâmbios culturais, e que tinha o teatro como um dos principais espaços de convívio e trocas de uma sociedade que se estruturava simbolicamente em busca da criação de uma identidade nacional e regional", diz.

Pesquisa ampla

"Klementina Kalasová, que adotou entre outros o nome artístico Clémence Kalas, superou o caráter passageiro da interpretação em época que não existiam meios para registrar a performance dos virtuosos", afirmou Bohumila. No livro, a autora traz à luz, além da passagem da artista em Salvador, cartas escritas por ela às irmãs e aos amigos, assim como também anotações do seu diário.

