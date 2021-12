Estrela da série Stranger Things recebe presente de Kim Kardashian

Tudo começou em novembro de 2017, quando Millie Bobby Brown, estrela da série Stranger Things, disse que adorava assistir Keeping Up With The Kardashians. As mulheres da família Kardashian responderam e assim surgiu uma amizade entre elas. Agora, Millie postou em seu Twitter nessa quarta-feira, 7, um presente que recebeu de Kim.

"Obrigada, Kim Kardashian, pelos meus presentes incríveis! Você é demais! Meu Dia dos Namorados veio mais cedo", agradeceu a protagonista de um dos maiores sucesso da Netflix. O Dia dos Namorados é comemorado nos Estados Unidos em 14 de fevereiro.

"Millie, eu quis te enviar alguns dos meus perfumes e maquiagens novos. Espero que você goste. Beijos, Kim", lê-se no cartão que a socialite enviou juntamente com alguns exemplares de sua linha de produtos.

Nessa sexta-feira, 2, Kim Kardashian anunciou que enviaria perfumes para pessoas que a influenciaram. Entre os agraciados há tanto pessoas que ela gosta como Paris Hilton e sua irmã Khloe, quanto haters que já se desentenderam com ela como, por exemplo, Taylor Swift e Pink.

