Estreia no TCA o musical inspirado na infância de Raul Seixas

Inspirado na infância do roqueiro baiano Raul Seixas, o musical juvenil “Aventuras do Maluco Beleza” estreia nesta sexta-feira, 23, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA). A peça ficará em cartaz até 12 de setembro, com apresentações nas sextas-feiras, sábados e domingos, sempre às 16h. Uma sessão especial para convidados está agendada para esta quinta-feira, 22, às 20h.

Sete músicas do artista foram escolhidas para o musical – “Geração da Luz”, “No Fundo do Quintal da Escola”, “Os Números”, “Meu Amigo Pedro”, “Sociedade Alternativa”, “Carimbador Maluco” e uma versão de "Love is Magick" feita especialmente para a produção. A canção “Admirável Chip Novo”, uma das faixas do primeiro CD da cantora baiana Pitty, também faz parte do repertório.

A peça retrata personagens, brincadeiras e situações vividas durante a infância do roqueiro e de seu irmão Plínio Seixas. O trabalho marca a estreia como autor e diretor do ator Edvard Passos, com o texto do espetáculo desenvolvido a partir do argumento criado em conjunto com Ivan Seixas, sobrinho de Raul, e Silvana Junqueira Ayres, amiga da família do artista.

O espetáculo é resultado do primeiro prêmio de edital para montagem infanto-juvenil do Núcleo do Teatro Castro Alves. Integram o elenco Rafael Medrado (John/Raulzito), Jarbas Oliver (Pitágoras), Daniel Farias (Clarke/Plininho), Thais Laila (Luna), Alan Miranda (Melo) e Zé Carlos Júnior (Carimbador Maluco). A cenografia fica por conta de Rodrigo Frota e o figurino é de Diana Moreira.



Serviço



"Aventuras do Maluco Beleza"

Quando: de 23 de julho a 12 de setembro, às 16h. Sessão para convidados dia 22 de julho

Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves, no Campo Grande

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

