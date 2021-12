Estreia nesta terça o seriado "Na Forma da Lei" na Globo

Com o fim da segunda temporada de "Força Tarefa", a rede Globo aposta em outra série para o fim das noites de terça-feira. "Na Forma da Lei", que estreia nesta terça-feira, 15, depois de "Casseta & Planeta Urgente!", traz, assim como "Força Tarefa", situações envolvendo policiais, mas o foco não é mais a corporação, e sim, o sistema judiciário e as relações políticas com o poder.

O programa de oito episódios começa com o assassinato de Eduardo (Thiago Fragoso), um estudante de Direito que é morto durante uma festa pelo ex-namorado da sua noiva, Ana Beatriz (Ana Paula Arósio). Além dela, quatro amigos do jovem presenciam o crime. O culpado, Maurício Viegas (Márcio Garcia), é filho de um político influente e consegue sair impune. Sete anos depois, os amigos, que agora ocupam cargos de destaque, se unem para tentar fazer justiça.

Conhecido por produções mais ensolaradas, como "Três Irmãs", "Começar de Novo" e "O Beijo do Vampiro", o autor revela que o projeto começou há quatro anos. "Fui à formatura de direito de um amigo. Um dos colegas de sala havia sido assassinado e, durante a celebração, eles dedicaram o evento ao rapaz. Foi muito comovente. Para dar corpo à trama, juntei a isso o surgimento nos últimos anos de jovens juízes, promotores e membros da OAB, que estão acabando com o privilégio de certas elites", explica.



A chance de punir Maurício começa com um novo crime envolvendo sua família. Logo que descobre o caso, Ademir, que é formado em direito, mas agora, trabalha como jornalista investigativo, liga para os amigos de faculdade. Passados sete anos desde a morte de Eduardo, Ana Beatriz é promotora. Célio (Leonardo Machado), juiz. Gabriela (Luana Piovani), delegada federal. E Edgar (Henri Castelli), um poderoso advogado. Com o auxílio dos meios legais, eles vão tentar deter o assassino, que, ao longo dos capítulos, deve matar mais de dez pessoas.



Responsável pela direção de núcleo do programa, Wolf Maya destaca o caráter contemporâneo da atração. "O Calmon foi muito hábil na estrutura do texto. O mundo inteiro está com olhar para esse estilo de seriado. É a tendência de uma época", afirma o diretor que é fã de séries, como "CSI" e "Law and Order".

Para compor o elenco, Wolf Maya entrou pessoalmente em contato com os atores com quem costuma trabalhar. "Liguei para amigos e eles foram aceitando. Assim, consegui a Ana Paula Arósio, a Luana Piovani e a Ângela Vieira", diz. Além do elenco fixo, cada episódio terá participações especiais, como Eva Wilma, Othon Bastos, Osmar Prado, Paulo José, Paulo Miklos e outros. As informações são do Jornal da Tarde.

