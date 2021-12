Estreia nesta sexta peça em homenagem a Elza Soares

>> Clique aqui e veja outros espetáculos em cartaz



Estreia nesta sexta-feira, 11, no Teatro Xisto Bahia, no bairro dos Barris, a montagem “Se Acaso Você Chegasse”, inspirada na biografia da cantora Elza Soares. Com direção de Antônio Marques e com texto de Elísio Lopes Jr., o espetáculo faz uma homenagem à artista e explora as várias facetas que a ela adotou ao longo da sua carreira.

