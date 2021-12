Estreia hoje especial Dó Ré Mi Fábrica na Globo

A performance no YouTube do ator de Rondônia Maicon Coelho, 12 anos, chamou a atenção do roteirista e diretor musical João Falcão. Em parceria com o autor Péricles Barros, ele uniu a história do garoto catador de um lixão ao lúdico especial de final de ano "Dó Ré Mi Fábrica", que vai ao ar hoje na Globo, depois da novela "Viver a Vida".

Com instrumentos musicais exóticos como pano de fundo, Péricles narra a história dos irmãos gêmeos Ludovico e Arquimedes (Lázaro Ramos), que lutam para não deixar a fábrica de instrumentos musicais, a Dó Ré Mi Fábrica, falir por conta das dívidas. A secretária Viola (Nathália Dill) tenta evitar as brigas entre os dois, mas é um catador de um lixão de 12 anos, Tom (Maicon Coelho), com dom para a música, que ajuda a dupla a sair do buraco.

O encontro entre o mundo pobre de Tom e o lúdico da Dó Ré Mi Fábrica se dá por um instrumento exótico, a Guitarra de Uma Corda Só. Como é um especial de final de ano, Péricles Barros, que já cuidou dos filmes de Xuxa e da Turma do Didi, encomendou para a produção de arte do programa peças que pudessem mexer com a imaginação do público infantil.





Dentro de um mês, o artista plástico Sérgio Marimba se encarregou de criar a Tubocleta, uma bicicleta com uma tuba embutida, a Berimbola Elétrica, metade bola de futebol, metade berimbau, e a tal Guitarra de Uma Corda Só. Na ficção, Ludovico, o irmão criativo, é quem cria o instrumento.



Um dia, enquanto Tom (Maicom) caminha pelo lixão, cai misteriosamente do céu a Guitarra de Uma Corda Só. Encantado, o menino sai inventado toques musicais com o instrumento. A mãe, Elizeth (Ana Paula Bouzas), é contra o desejo do menino de sair tocando pelas ruas em troca de um dinheiro para casa, mas ele segue em frente.



Em busca do sucesso, Tom encontra Zanata (Chico Diaz), que se faz passar por empresário e tenta enganar o garoto. Com medo de uma plateia, Tom foge de Zanata e tem sua guitarra atropelada. É nessa hora que percebe um endereço estampado no instrumento. O endereço, claro, é da Dó Ré Mi Fábrica. As informações são do Jornal da Tarde.

