Estreia de Ídolos dobra audiência da Record

A estreia da terceira edição do programa Ídolos, nesta quinta-feira, 10, na Rede Record, rendeu bons resultados à emissora de Edir Macedo. Das 23h13 às 00h07, a empresa alcançou picos de 13 pontos, com média de 11 pontos na Grande São Paulo, segundo dados prévios do Ibope. Cada ponto equivale a cerca de 60 mil residências.

Com relação à audiência da quinta-feira da semana passada, a desta quinta foi mais de duas vezes maior. No último dia 3, a emissora marcou no mesmo horário 5 pontos com “Aprendiz Universitário”, comandado pela primeira vez pelo apresentador e empresário João Dória Jr.

Apesar de o resultado ter surpreendido, a Record ficou atrás da Rede Globo. A emissora carioca ficou à frente com 17 pontos, com a exibição da série “Vida Alheia” e o programa “Globo Mar”. O SBT ficou com 7 pontos, enquanto a Band e a Rede TV! marcaram 4 e 3, respectivamente.

Ídolos – No primeiro dia de exibição da sua terceira temporada, o reality show musical levou ao ar a disputa entre os candidatos selecionados na audição de Florianópolis. A convidada especial do primeiro dia foi a cantora Luiza Possi, que foi uma das juradas, entre os fixos Luiz Calainho, Marco Camargo e Paula Lima.

Assim como os três jurados continuam os mesmos da edição 2009, a apresentação do programa ficou a cargo, mais uma vez, de Rodrigo Faro. A direção também permaneceu por conta de Wanderley Villa Nova (direção geral) e de Fernanda Telles (direção artística). Os dias de exibição serão os mesmos: às terças e quintas-feiras.

Este ano, a produção do reality show recebeu um número recorde de inscritos. Foram mais de 43 mil candidatos das cidades de Fortaleza, Florianópolis, Rio de Janeiro e São Paulo. A capital paulista foi a que registrou o maior número de interessados, com 20 mil inscritos. Os candidatos têm entre 16 e 28 anos e foram selecionados entre os meses de março e abril.

