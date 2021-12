Estilista Ocimar Versolato morre aos 56 anos em São Paulo

Morreu na tarde desta sexta-feira, 8, o estilista Ocimar Versolato, de 56 anos. Ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no início da semana, e desde então estava internado no Hospital São Paulo, na zona sul da capital paulista.

A morte do estilista foi confirmada por meio de uma postagem no Instagram do jornalista Mario Canivello, amigo pessoal de Versolato e seu assessor de imprensa na Canivello Comunicação e Marketing.

Versolato apresentou sua primeira coleção no final dos anos 80, e durante a década de 1990 vestiu atrizes como Vera Fisher, com quem chegou a ilustrar uma capa da revista "Caras". O estilista também abriu sua própria marca de cosméticos Ocimar Versolato Cosmetics.

Avec Verá Fischer 👊❤💜 Uma publicação compartilhada por Ocimar Versolato (@ocimarversolato) em Jan 13, 2017 às 2:56 PST

