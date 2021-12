Estilista baiana vai apresentar coleção artesanal em Paris

Utilizar a palavra ativismo no florido mundo da moda é uma ação revolucionária. A designer de moda baiana Carol Barreto decidiu não só usá-la, mas incorporá-la à sua carreira.

Ela apresentará a sua nova coleção na 4ª edição da Black Fashion Week, que será realizada em Paris entre os dias 19 e 21. O evento é um dos responsáveis por difundir a diversidade da cultura negra na moda, além de reforçar o poder do fenômeno fashion como plataforma política.



A coleção Vozes será exibida no dia 20 e mostrará a aposta de Carol no diálogo com a cultura africana. Inspirada pelas roupas multicoloridas das mulheres Herero na Namíbia, a designer fez uma releitura sobre a materialização da resistência nas roupas de povos historicamente colonizados.



"Quando estive no Senegal em 2013 e vi a riqueza estética das mulheres pelas ruas, comecei a me questionar sobre as perdas visuais causadas por um processo de colonização que centralizou apenas um valor e preteriu todos os outros", afirma a estilista.



Ela conta que utiliza sua experiência na militância para pensar no importante papel de enfrentamento das formas de exclusão dos modelos negros e das perspectivas culturais que não sejam hegemônicas.

"Estar imersa num continente rico e saber da minha relação de parentesco com todas aquelas pessoas foi o que me motivou a pensar realmente em pós-colonialidade", pontua.

Base técnica

As peças da coleção foram desenvolvidas a partir do trabalho de patchwork geométrico e orgânico. Com a valiosa colaboração da artista equatoriana Karin Galvão, a baiana investiu em técnicas de manipulação têxtil e reaproveitou resíduos de tecidos nas peças.



De acordo com Carol, pensar em pós-colonialidade é remeter imediatamente a uma colcha de retalhos.



"Se, inicialmente, o trabalho artesanal servia para atender ao luxo de classes abastadas, hoje ele já é reconhecido como um aspecto cultural estético de povos", reforça.

Dessa forma, os tecidos utilizados na coleção Vozes foram desenvolvidos com exclusividade, misturando fibras naturais e tecnológicas. Linho, poliamida, algodão, seda e viscose aparecem nas peças.



Uma explosão colorida marca a cartela de cores das roupas desenvolvidas em colaboração com estudantes do curso de moda da Unime. O preto e o branco aparecem como contraponto. Detalhes em crochê e joias feitas à mão em fio de seda finalizam os looks.

Sistema da moda

A estilista Carol Barreto afirma que passou a questionar o sistema fashion quando percebeu que sua visão destoava da perspectiva geral do campo. "As pessoas normalmente enxergam o produto de moda como efêmero e descartável. Tanta pesquisa não pode acabar em uma apresentação".

Além disso, ela ressalta a importância de retirar do designer a centralidade criativa, como se fosse o único responsável pelo processo. "A minha equipe assina coletivamente as etapas criativas e produtivas. A roupa só passa a existir depois da interferência de várias mãos e mentes", reforça.

