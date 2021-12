Estilista baiana Goya Lopes aposta em mercado virtual

No ano em que comemora os seus 30 anos de carreira na moda, a estilista baiana Goya Lopes decidiu trilhar os caminhos do mundo digital. A criadora lançou uma loja virtual e já disponibiliza peças femininas e masculinas, além de acessórios e uma linha de produtos para a decoração.

O e-commerce atenderá pedidos de todo o Brasil, intensificando as inserções do trabalho de Goya em outros estados brasileiros. A nova plataforma, que está no ar, já pode ser acessada no seguinte endereço: goyalopes.com.br

"Nessa era digital, qualquer negócio precisa criar novas possibilidades. Por isso, já que vivemos nesse universo virtual, quem não quiser trilhar pelo mercado de e-commerce vai ficar um pouco para trás. É bem diferente ter uma loja física e uma loja que está 24 horas no ar", explica.

Ela acredita que nem todos os potenciais clientes moram na capital baiana ou têm a possibilidade de passar pelo seu ponto fixo localizado no Pelourinho. Por isso, ela teve mais certeza de que esse é o percurso correto a trilhar.

"Mesmo num momento de crise, nós temos que nos mobilizar para diversificar as estratégias. Ser criador é um desafio. Esse é o momento certo sim", conta.

Marca de identidade

Formada na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (Ufba), a designer se consolidou como uma das mais importantes criadoras da moda afro-brasileira. Dessa forma, já estão disponíveis na loja virtual peças que causam uma associação imediata com esse histórico.

"Por conta da trajetória da marca Goya Lopes Design Brasileiro, compreendi que, se estamos lançando uma loja virtual, vamos apostar nos produtos que deixem clara a nossa identidade. Nós queremos que as pessoas possam se identificar", resume.

Goya acredita que assim é possível não só conquistar pessoas que não conhecem a sua obra na moda, mas também aqueles que já são fiéis à sua estética marcante e que valorizam o potencial afro-brasileiro.

"Os clientes vão encontrar sacolas, bolsas, camisetas, vestidos, torços e batas, por exemplo. Estamos iniciando com uma variedade de estampas e cores e com uma quantidade necessária", detalha Goya.

Sobre os tecidos utilizados nas peças da loja virtual, Goya conta que o algodão é o grande parceiro. Mas o tricoline estampado também aparece. Além disso, a estilista esclarece que está tudo pronto para, na segunda fase do e-commerce, entrarem os itens de decoração da linha.

"Desde o início da minha carreira sempre fiz moda e decoração. A minha formação como design de superfície me deu essa possibilidade. Se você, enquanto criador, não abre seu leque de atuação as pessoas não te enxergam", comenta.

Política cultural

Outra novidade antecipada por Goya Lopes é que, há dois anos em formação, neste ano foi criada oficialmente a Associação Nacional da Moda Afro-Brasileira (Anamab), com sede em Minas Gerais.

Ela explica que, na verdade, esse projeto está em discussão desde 2013. O grupo é composto por estilistas nacionais de cidades como Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

"Essa associação vai iniciar uma nova perspectiva para essa moda chamada afro-brasileira. Há cerca de 30 anos, quando iniciei minha carreira, ninguém se identificava dessa forma".

Além disso, a estilista integra pelo terceiro mandato consecutivo o Colegiado Setorial Nacional de Moda. Segundo ela, ainda há muito o que fazer na área. "A interface da moda é incrível. Porém, é necessário apostar nesse potencial".

Serviço

Goya Lopes Design Brasileiro / Rua Gregório de Matos, nº 20 - loja 04 - Pelourinho / Tel: (71) 3321-4782 / goyalopes.com.br

