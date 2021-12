Estão abertas inscrições para convocatória de ocupação da Sala do Coro do TCA

Se tornou pública nesta segunda-feira, 16, a abertura da "Convocatória Especial Nova Sala do Coro - Ocupação da Pauta Artística da Nova Sala do Coro do Teatro Castro Alves". As inscrições estão abertas até o dia 31 de julho e podem ser feitas no site do TCA ou da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb). A nova Sala do Coro do TCA foi inaugurada no dia 5 de julho.

A programação do projeto será realizada entre 1º de setembro e 16 de dezembro deste ano, os selecionados terão gratuidade de pauta. Os interessados podem participar em categorias como dança, teatro, circo, música, artes visuais, audiovisual, literatura, performances, mostras e festivais. Essas propostas devem ser assinadas por pessoas jurídicas de natureza artístico cultural sediadas na Bahia.

