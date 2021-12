Estão abertas as inscrições para o congresso 'Chama'

O congresso 'Chama' será realizado nos dias 26 e 27 de julho, no Moriah Hall, ao lado da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), na avenida Paralela. Na sexta-feira, 26, o evento ocorre das 19h às 22h30, já no sábado, 27, será realizado das 10h às 22h.

As inscrições para a conferência custam R$ 75 (valor de primeiro lote) e podem ser feitas online, no site da Igreja Batista Vilas do Atlântico (IBVA). A conferência conta com a presença de Alessandro Vilas Boas, Gabriel Guedes, Leandro Vieira, Gustavo Paiva, pastor Wil e banda Jovem IBVA.

Neste ano, o congresso apresenta como tema a palavra ekklesia, que em grego significa "assembleia", união de pessoas com interesse em comum. O intuito é convidar os envolvidos a repensar sobre suas vidas e o papel dos mesmos no corpo de Cristo.

