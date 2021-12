Estão à venda ingressos para shows de Gal e Caetano

Já estão à venda os ingressos para os shows de Gal Costa e Caetano Veloso no dia 12 de outubro, em Praia do Forte. Os bilhetes custam R$ 80, pista, e R$ 130, camarote, e podem ser comprados nos balcões Ticketmix, dos shoppings Barra, Iguatemi, Paralela e Salvador.

Os baianos vão se apresentar separadamente. Gal vai mostrar o show Recanto, baseado no disco homônimo com canções compostas por Caetano Veloso, além de relembrar clássicos como "Baby". Já Caetano traz o show Abraçaço e apresenta as músicas "A Bossa Nova é Foda", "Funk Melódico" e "Quando o Galo canto".

