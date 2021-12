Estampas baianas vão parar em Paris

O grupo Horita, maior produtor de algodão do oeste baiano, resolveu se aproximar da moda. Nada mal para quem produz matéria-prima para este segmento. A entrada no universo fashion será pelas mãos talentosas da estilista baiana Juliana Rabinovitz, que é filha do artista visual Sérgio Rabinovitz.

A moça desembarca na capital francesa na próxima semana para apresentar, no Indigo Paris 2012, que acontece de 19 a 21 de setembro, 100 estampas criadas por ela com inspiração em diversos elementos da cultura brasileira e baiana.

As estampas misturam técnicas de desenho manual, pintura, fotografia e ilustrações que revelam a inquieta personalidade da designer baiana.

