A banda de forró Estakazero retoma os seus ensaios de São João nesta sexta-feira, 4, às 21h, no Select Music, na Pituba. O evento também conta com shows de abertura de Jó Miranda e do Trio Huana.

Com a nova música de trabalho, Pertinho, saindo do forno, o grupo também apresentará os seus hits, como Botando o Pé na Estrada, Encosta N´Eu, Balada, Sapatilha 37 e Lua Minha.

Da Redação Estakazero volta com ensaios do forró

