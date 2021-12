Estakazero grava DVD no Solar Boa Vista

A banda Estakazero finaliza as gravações do seu DVD nesta quarta-feira, 15, com um show para convidados no Cine Teatro Solar Boa Vista, no Engenho Velho de Brotas. As gravações do DVD começaram na Europa e nos ensaios do São João 2010.



O evento terá a participação especial do cantor da Cangaia de Jegue, Norberto Curvelo, que cantará a música "Ai se eu te pego”. Léo Macedo fará dueto também com o sertanejo Kina Rodrigues.

A banda de forró, que completa 10 anos em 2011, tem quatro CDs lançados "Botando o Pé na Estrada" (2003), "Lua Minha" (2005), "Arrastapé Pelas Estrelas" (2007) e "Viva Luiz!" (2010), além do DVD Estakazero Ao Vivo (2006).

