Estakazero dá início a ensaios de São João no Bahia Café Hall

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música



A Estakazero dá início aos seus ensaios de São João no dia 8 de abril, uma sexta-feira, no Bahia Café Hall, na Avenida Paralela, a partir das 22 horas. Realizado pela quarto ano, o projeto contará com apresentações todas às sextas-feiras até o dia 3 de junho. A expectativa dos organizadores do evento é reunir 3,5 mil pessoas por noite.

adblock ativo