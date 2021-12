Estakazero dá início a ensaios de São João nesta sexta

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

O grupo de forró baiano Estakazero dá início aos seus ensaios de São João nesta sexta-feira, 8, no Bahia Café Hall, na Avenida Paralela. A quarta edição do projeto junino será realizada até o dia 3 de junho, sempre às 22 horas, com música, manifestações culturais e comidas típicas da festa. A organização do evento espera reunir 3 mil pessoas por noite.

Como nas edições anteriores, Léo Macêdo, vocalista da banda, deve dividir o palco com convidados especiais. Para esta apresentação, a Estakazero receberá o grupo Cangaia de Jegue, o forrozeiro Del Feliz e o cantor Serginho, da Adão Negro.

Os ingressos custam R$ 30 (pista) e R$ 60 (camarote).

| Serviço |

Quando: Sexta-feira, 08, às 20 horas

Onde: Bahia Café Hall, Avenida Paralela

Quanto: R$ 30 (pista) e R$ 60 (camarote)

