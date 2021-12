Estado de saúde de Regina Dourado continua crítico

Não houve mudanças no estado de saúde da atriz Regina Dourado, 59, que segue internada no Hospital Português desde o último sábado, em estado crítico. De acordo com o irmão da intérprete, o músico e fotógrafo Oscar Dourado, "para garantir o mínimo da capacidade ventilatória, está sendo usado apenas um balão comum de oxigênio. Não se está utilizando nenhum outro tipo de aparelho".

Oscar acredita que a insuficiência respiratória é que vai levar a atriz ao óbito, "até porque os alvéolos estão comprometidos. Minha irmã fuma desde a adolescência. Mesmo durante a doença não parou de fumar".

Ele lembrou que Regina, na década de 1970, foi uma das primeiras atrizes a sair de Salvador, conseguindo se firmar na carreira no Sudeste: "Ela é uma das pioneiras. Como atriz, trabalhou dignamente, recebeu reconhecimento e alcançou popularidade. Não se corrompeu, fez trabalhos relevantes e criou um filho. Isso que é importante recordar".

A atriz, que apresenta metástase de câncer atingindo a medula óssea, está sob o efeito de sedativos. Há nove anos vem enfrentando, com coragem, a doença. Em 2003, ela se submeteu a cirurgia para retirar um nódulo na mama direita. Sete anos após, foi operada para a retirada de um tumor na mama esquerda.

