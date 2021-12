Estado de Harrison Ford é "estável" após queda de avião

O ator americano Harrison Ford, de 72 anos, está "estável" após a queda na tarde desta quinta-feira, 5, do pequeno avião que pilotava em um campo de golfe próximo ao aeroporto de Santa Mónica, na Califórnia.



O estado de saúde do ator foi confirmado por um porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles à revista "People".



Previamente, em entrevista coletiva realizada no lugar do incidente as autoridades explicaram que os ferimentos do piloto, que não identificaram por respeito às leis de privacidade, eram de "leve a moderado".



Ford, que é considerado um experiente piloto, sangrava e apresentava cortes na cabeça ao ser atendido no campo de golfe Penmar, na cidade de Venice. O acidente aconteceu às 14h24 (local, 16h24 em Brasília).



Patrick Butler, do Departamento de Bombeiros de Los Angeles, afirmou que o paciente estava "alerta, consciente e respirando" quando foi atendido pela equipe de emergências.



O ator, a única pessoa a bordo da aeronave, foi levado para o hospital da Universidade da Califórnia, em Los Angeles (UCLA).

<GALERIA ID=19901/>



"Cheguei quando já tinham transportado Ford, mas sei que sofreu ferimentos na cabeça e que dois médicos que estavam no campo de golfe foram os primeiros a prestar atendimento", disse o comissário da cidade de Santa Mónica, Phil Brock.



O acidente da Ford com o pequeno avião aconteceu poucos instantes após ele decolar, afirmou um porta-voz da Administração Federal de Aviação (FAA) à emissora "NBC".



Não é a primeira vez que Harrison Ford sofre um acidente semelhante.



Um pequeno avião que pilotava no verão de 2000 também caiu chocou em Lincoln, no Nebraska, mas o ator não ficou feridos.



Também teve um incidente em outubro de 1999, enquanto realizava manobras de emergência em um helicóptero.

