Esposa revela que Robin Williams sofria Mal de Parkinson

O ator Robin Williams, que apareceu enforcado em sua casa na segunda-feira passada, tinha sido diagnosticado com o Mal de Parkinson, segundo revelou nesta quinta-feira, 14, sua viúva, Susan Schneider.

Em comunicado, Schneider assegurou que Williams, que morreu aos 63 anos, esteve sóbrio até o final de seus dias, o que descartaria a teoria de que suas dependências do passado, especialmente ao álcool, tivessem influído em sua morte.

"Ele foi um valente e lutou suas batalhas contra a depressão, a ansiedade, assim como contra as primeiras fases da doença de Parkinson", disse Schneider.

A terceira esposa do ganhador de um Oscar por "Gênio Indomável" explicou que Williams ainda não estava pronto para revelar que sofria da doença.

As autoridades cogitam o suicídio como a provável causa da morte do artista, apesar da investigação ainda não ter concluído, à espera dos resultados dos testes toxicológicos realizadas no corpo do ator.

"Desde sua morte, todos os que amamos Robin encontramos algum consolo nas tremendas demonstrações de afeto e admiração a ele de milhões de pessoas. Seu maior legado, além de seus três filhos, é a alegria e a felicidade que ofereceu a outros, particularmente àqueles que lutam batalhas pessoais", acrescentou Schneider.

adblock ativo