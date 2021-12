Esposa de 'Chorão', do Charlie Bown Jr, relembra morte do cantor nas redes sociais

Nesta terça-feira, 6, completa 5 anos que "Chorão", vocalista do Charlie Brown Jr., morreu. E, para relembrar a morte do artista, a esposa do cantor, Graziela Gonçalves, usou as redes sociais, nesta manhã, para postar uma declaração à ele.

"Lembra daquela estrela? Aquela mais brilhante, pra quem a gente pediu tantas coisas numa noite de verão e que virou tatuagem na nossa pele? É pra ela que eu olho quando eu quero falar com você . A luz é toda sua. Tenho certeza que você escuta. Não só a mim, mas a tantas pessoas que levam o teu nome nas orações que mandam pro céu. E assim você se torna eterno. Pra sempre gravado no coração de todos que te amaram e ainda te amam e que tem a certeza de que nada foi em vão", legendou ela, em uma foto em que aparece ao lado de Chorão.

Em outras postagens, Graziela também declarou que está produzindo um livro, intitulado "Se Não Eu Quem Vai Fazer Você Feliz" – verso da música "Proibida pra Mim", de Chorão – que irá abordar a vida amorosa do casal.

Morte

Alexandre Magno Abrão, o Chorão, foi encontrado morto em seu apartamento, em São Paulo, na madrugada do dia 6 de março de 2013. Ele foi vítima de uma overdose de cocaína, além do uso de remédios e bebidas alcoólicas.

Homenagens

Nas redes sociais, alguns fãs também aproveitaram o dia para prestar homenagens ao cantor. "Chorão fez a trilha sonora da minha adolescência e o CBjr. continua sendo minha banda favorita", declarou um internauta no Twitter.

"Hoje faz 5 anos que naquela manhã, desse mesmo dia, veio a notícia que você tinha morrido e eu não acreditei. Na hora, queria que fosse mentira. Você deixou saudades poeta #Chorao", lamentou outro.

Menina linda, eu quero morar na sua rua! 5 anos sem o maior poeta brasileiro dos últimos tempos. Que você esteja em paz #Chorão — Samuca (@Samuucafreitas) 6 de março de 2018

Chorão deixou canções que tocam no fundo da alma — Vivian Pereira (@VivianPereira87) 6 de março de 2018

Caralho, 5 anos já que o Chorão morreu! Lembro que na escola geral ficou mal, sem acreditar no que tinha acontecido. Marcou uma puta época. #ChorãoEterno — Thai (@thai_rico) 6 de março de 2018

#CBJR nunca vou me esquecer da última vez que fui no show desse monstro, um dos melhores shows da minha vida. Ficou p história, da uma saudades do caralho. Valeu por tudo Chorão. Eternoo!! 👌 pic.twitter.com/KP3nAtp0IN — Sr.Cabrall 🍀 (@CabralTalys) 6 de março de 2018

hoje completamos 5 anos sem chorão, o poeta maloqueiro! — Adriel Fortes (@AdrielFortes) 6 de março de 2018

5 anos sem Chorão e uma vida marcada pelas musicas dele! https://t.co/DlAKVm5GHf — Paulo Roberto (@arquittpaulo) 6 de março de 2018

