Espetáculos celebram o teatro e o circo

No Dia Internacional de Teatro e Dia Nacional de Circo, celebrados nesta quarta-feira, 27, os espaços culturais de Salvador oferecem uma programação variada ao público. Na pauta, espetáculos cênicos, concertos musicais, lançamento de livro, entre outros eventos.

O Teatro Castro Alves, para marcar as datas que foram comemoradas durante todo este mês, recebe o ator, palhaço, diretor e pesquisador Demian Reis, 20 anos de carreira. O artista lançará o livro Caçadores de Risos - O Maravilhoso Mundo da Palhaçaria (Edufba) durante o projeto Conversas Plugadas, que acontece às 20 horas, na Sala do Coro.

Cofundador do grupo Palhaços Para Sempre (2000), Demian, que criou, dirigiu e atuou em diversos espetáculos e esquetes de palhaçaria, participará de um bate-papo com o público. O evento será gratuito.

Arte do palhaço - "O meu livro, fruto de pesquisa de doutourado, traz como foco a arte do palhaço através de seu aspecto dramatúrgico", informa o autor. "É um assunto complexo, controverso e fascinante. Esta arte, embora chegue aos espectadores como algo simples e banal, ou até bobo e besta, carrega todo um trabalho do artista, dirigido ao efeito cômico", afirma Demian, 20 anos de carreira.

A oitava edição do projeto Viva o Teatro! Viva o Circo, do Teatro Sesc Senac, no Pelourinho, quarta, às 19 horas, apresenta o espetáculo Gran Circus Fulanas, que presta homenagem ao circo tradicional. A diretora, Luana Serrat, destaca que "não faltarão mágicas, número de anão, mulher forte e trapezistas, entre outras atrações que encantam gerações".

Mas a programação também contempla o teatro. Ás 20 horas, será a vez do espetáculo Doroteia, uma das das peças míticas do dramaturgo pernambucano Nelson Rodrigues, com direção de Hebe Alves. Na trama, três viúvas puritanas e feias repudiam a prima bela e exuberante em história que mescla culpa, inveja e repressão sexual.

Augusto Boal - No Teatro Martim Gonçalves, as datas serão comemoradas com o espetáculo Murro em Ponto de Faca, texto de Augusto Boal, fundador do Teatro do Oprimido. A montagem conta a história de um grupo de brasileiros que foram exilados na época da ditadura militar.

O espetáculo, gratuito, será apresentado nesta quarta, 27, e quinta, 28, às 20 horas. Tem direção, adaptação, cenário e iluminação de Tacira Coelho. "Aos 27 anos, resolvi voltar no tempo para tentar entender o que aconteceu com o povo na época da ditadura, recontando, em especial aos ovens da minha geração, um passado recente e marcante na história do Brasil", afirmou.

Já o Teatro Molière, na Ladeira da Barra, dentro da programação festiva, apresenta o espetáculo O Sapato do Meu Tio. Será encenado aos sábados e domingos, às 20 horas. A peça, que traz no elenco os atores Alexandre Luis Casali e Lúcio Tranchesi, foi vencedora em três categorias do Prêmio Braskem de Teatro em 2005.

Auristela - Quarta, 27, às 20 horas, o Teatro Vila Velha realiza o Concerto para Auristela, em memória à atriz Auristela Sá, do Bando de Teatro Olodum, falecida recentemente.

O premiado músico e professor costarriquenho Mario Ulloa recebe o violonista Vladimir Bonfim e alunos da Escola de Música da Ufba. Juntos, vão interpretar obras do repertório do compositor alemão Johann Sebastian Bach (1685-1750), do baiano Dorival Caymmi (1914-2008), dos espanhóis Manuel Ponche (1882-1948) e Isaac Albéniz (1860-1909), entre outras peças musicais. A cantora e compositora baiana Juliana Ribeira também faz participação especial no evento, idealizado pelo Bando de Teatro Olodum.

O espetáculo Fala Baixo Senão Eu Grito, texto da paulista Leilah Assumpção, também participa das comemorações do Dia do Teatro e do Circo. A peça será apresentada no Teatro Gamboa Nova, às 20 horas. Tem direção de Georgenes Isaac. Na trama, uma funcionária pública é surpreendida, à noite, por uma ladrão que entra no seu quarto.

