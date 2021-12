Espetáculo "Vozes das Estrelas" reúne 120 coristas no TCA

O espetáculo Vozes das Estrelas será apresentado nesta quinta-feira, 18, às 21 horas, no Teatro Castro Alves. Na noite, o maestro Cícero Alves reúne todos os seus corais e seus solistas em uma homenagem ao Natal. As inteiras saem por R$ 60, R$ 50 e R$ 40.

No repertório, além de canções tradicionais do período, serão ouvidas canções espirituais evangélicas, uma canção gaélica (celta) e duas de autoria do próprio maestro Cícero (Natal Baiano e Hino de Louvor).



Para finalizar o espetáculo, serão entoadas duas peças clássicas: Glória, de Vivaldi, e Aleluia, de Haendel.

Roteiro



Dividido em três partes, o show começa com a apresentação do coral feminino Jovens e Divinas, sendo seguido pelo coral misto Coronlaine. Na parte final, se apresentam coristas do Acbeu, Iisba, Cerb, Viva Vox, Assembleia Legislativa da Bahia e o Coronlaine, reunindo ao todo mais de 120 vozes.

Estarão também presentes no concerto solistas como Catharina Gonzaga, Renatinha Tinoco, Sávio Andrade, Tâmara Pessôa, Fábio Eça (tenor da Banda de Boca), dentre outros.



Na parte instrumental, o espetáculo contará com o acompanhamento da pianista Kadija Teles e do contrabaixista Alexandre Montenegro.

Cícero Alves compartilha a regência da apresentação com outros maestros. O primeiro a dividir o palco com Cícero será o maestro Carlos Veiga Filho, regente dos corais da Câmara Municipal de Salvador, da Petrobras e do Ars Cantandi. Logo depois será a vez do jovem maestro Matheus Steinhagen (aluno de Cícero desde os 14 anos).

A maestrina titular do Coral da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Priscilla Prueter, participará como convidada especial.





