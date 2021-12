Espetáculo Vatapá Comedy Club estreia nova temporada nesta sexta, 15

O espetáculo "Vatapá Comedy Club" estreia nova temporada nesta sexta-feira, 15, às 20h, no Teatro SESI Rio Vermelho. Apostando em piadas rápidas e autorais, a montagem traz o dia a dia soteropolitano de forma leve, divertida e contemporânea, tudo sob o comando do quarteto Matheus Buente, Jhordan Matheus, Tiago Banha e João Pimenta, sucesso do YouTube com suas redublagens e personagens, como o famoso Pé de Pranta.

Mantendo a tradição em sua nova temporada, o Vatapá Comedy Club explora a criatividade e a língua afiada dos comediantes, abordando temas como música, televisão, relacionamentos, família e até a história da Bahia, numa ousadia criativa, interativa e inesperada, que se revezam no palco em quatro atos, se encontrando apenas no final para o esperado Tabuleiro de Piadas.

Os ingressos custam R$ 40 inteira e R$ 20 meia, e podem ser adquiridos através do Sympla, ou na bilheteria do teatro, com capacidade sujeita à lotação. As apresentações estão agendadas para todo o mês de março.

adblock ativo