Espetáculo sobre a vida da atriz Bibi Ferreira chega a Salvador

O espetáculo "Bibi, Uma Vida em Musical" chega a Salvador nos dias 30 e 31 de agosto e 01 de setembro. A produção contra a trajetória pessoal e profissional da atriz Bibi Ferreira, considerada uma das grandes damas dos palcos brasileiros.

A apresentação acontece no Teatro Castro Alves e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, no SAC dos shoppings Barra e Bela Vista ou no site Ingresso Rápido.

Com direção geral de Tadeu Aguiar, direção musical de Tony Lucchesi e roteiro de Artur Xexéo e Luana Guimarães, o espetáculo conta com a atriz paulistana Amanda Acosta no papel de Bibi Ferreira.

adblock ativo