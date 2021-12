Espetáculo 'Simplesmente Elas' aborda feminismo com humor

Três mulheres de idades diversas e personalidades ímpares e complementares ensaiam um musical no camarim de um teatro. Esta é a ideia do espetáculo 'Simplesmente Elas', uma atividade musical que vai até o dia 13 de abril, às 20h30, no Café-Teatro Rubi, Wish Hotel da Bahia.

A história vivida pelas atrizes Cristiane Mendonça, Evelin Buchegger e Luisa Prosérpio, é estabelecida em uma conversa íntima e musicada sobre o universo feminino, passeando por temas como envelhecimento, amor, traição, hormônios, sexo e empoderamento feminino.

O roteiro é uma colagem de textos, crônicas, poemas e músicas de autoras e compositoras brasileiras, como Lya Luft, Elisa Lucinda, Fátima Guedes, Rita Lee, Malu Magalhães, dentre outras. Ele faz, também, referências a situações vivenciadas pelas próprias atrizes, algumas amigas delas e mulheres conhecidas, sempre misturando ficção e realidade, sonho e fantasia.

O enredo procura passear por estilos e formas diversas, compondo e refletindo um pouco do rico universo feminino, fazendo, no entanto, uma ponte com o mundo masculino, às vezes o enfrentando e se contrapondo, mas também absorvendo e dialogando.

Com direção do premiado ator Marcelo Praddo. O musical fica em cartaz às sextas e sábados.

