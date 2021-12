Espetáculo "Sebastião" cancela apresentação deste sábado

A apresentação do espetáculo "Sebastião" deste sábado, 11, está cancelada. De acordo com a assessoria do evento, o ator Fábio Vidal enfrenta um problema com a voz, em função de uma forte gripe que o acometeu desde a semana passada. Até o momento fica mantida a apresentação de domingo, 12.





"Sebastião" está em cartaz no Teatro Sesi Rio Vermelho, aos sábados e domingos, às 20 horas, com ingresso a R$ 20 e R$ 10. A montagem conta a história de um cearense chamado Sebastião que se envolve em uma trama de perseguição depois que participa do saque do dinheiro no avião que caiu.

Mais informações através do telefone (71) 3334-4698.

