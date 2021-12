Espetáculo "Retábulo" tem curta temporada no Teatro Vila Velha

>> Confira quais espetáculos estão em cartaz na cidade

O espetáculo Retábulo, do grupo de teatro Piollin, entrará em cartaz nesta sexta-feira, 7, no Teatro Vila Velha. A curta temporada da peça encerra no dia 11, terça-feira.



A montagem é uma adaptação da narrativa Retábulo de Santa Joana Carolina, que faz parte do livro Nove Novena, de Osman Lins. O texto conta a história de Joana Carolina e todos os seus sofrimentos de mulher simples do povo através de vários “eu narradores”.

| Serviço |



Retábulo

Onde: Teatro Vila Velha, Passeio Público - Campo Grande

Quando: Dia 7 (sexta), às 18h e 20h / De 8 a 10 (sábadou a segunda), às 20h / Dia 11 (terça), às 20h

Quanto: R$ 20 (inteira)



adblock ativo