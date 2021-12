O espetáculo teatral “Histórias de Mãe Beata” traz para Salvador, a partir deste domingo, 2, os causos narrados pela Yalorixá Mãe Beata de Yemonjá no seu livro “Caroço de Dendê”. Nas tramas, a vida e o encanto do Recôncavo Baiano, os mitos dos orixás e as histórias de animais astutos e sagrados.

Encenada pelo grupo Akpalós, formado por artistas contadores de histórias, o espetáculo tem direção de Rafael Morais e mescla músicas e danças. (Veja vídeo abaixo)

Para a montagem, o Akpalós buscou fazer uma imersão nos mitos e lendas narrados por Mãe Beata, encenando as histórias que mais lhes tocaram, inspirados pela tradição dos contadores e da memória e cultura dos povos africanos.

Mãe Beata - Nascida Beatriz Moreira, na cidade de Cachoeira, Mãe Beata tem 80 anos, é fundadora do Ilê Omi Oju e difusora da história oral do povo negro no Brasil. Possui inúmeros projetos sociais ligados ao seu terreiro de Candomblé e mantém a ONG Criola, voltada para o trabalho com mulheres, adolescentes e meninas negras do Rio de Janeiro, cidade em que vive atualmente.

| Serviço |



Evento: “Histórias de Mãe Beata”

Onde: Espaço Xisto Bahia

Quando: De 2 de outubro a 20 de novembro (somente aos domingos), às 11h

Entrada: R$ 10

Da Redação

Espetáculo resgata histórias do Recôncavo Baiano

adblock ativo