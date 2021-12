Espetáculo presta homenagem aos 70 anos do diretor Harildo Déda

Clique aqui e confira outros espetáculos em cartaz

O espetáculo “A última sessão de Teatro” volta ser encenado na capital baiana na sexta-feira, 19, no Teatro Martim Gonçalves, no Canela, ficando em cartaz até o dia 4 de abril. A peça presta uma homenagem ao ator, diretor e professor de teatro da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Harildo Déda, e faz parte do projeto "Mestres da Cena", da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia - a próxima homenageada é Yumara Rodrigues.





A direção fica por conta de Luiz Marfuz, também responsável pelo texto da montagem, e as apresentações acontecem às sextas-feiras, sábados e domingos, sempre às 20h. A peça integra uma série de homenagens aos 70 anos de Harildo Déda, sendo encenada pelo próprio.



No palco, o ator vai dar vida a um personagem, também de 70 anos, que acaba esquecendo as falas durante os espetáculos. Os problemas de memória levam o artista a suspender a peça e ele decide abandonar o trabalho nos palcos.

Depois, a pedido de uma amiga, seu personagem passa a dar aulas de interpretação a um jovem ator no início da carreira. Ao lado de seu aluno, o veterano repensa sobre a decisão de abandonar o teatro, levando discussões a respeito da arte de atuar, o teatro contemporâneo e o significado da profissão.

História – Aos 70 anos, Déda é professor de teatro na Ufba e acumula quase setenta peças em seu currículo. Com direção e atuação, bons exemplos são “A Vida de Galileu”, de Bertolt Brecht, “Hamlet”, de William Shakespeare, e “Seis Personagens à Procura de um Ator”, de Pirandello.

Possui ainda experiência em minisséries na televisão, tendo trabalhado em “O Pagador de Promessas” (1988), “Dona Flor e Seus Dois Maridos” (1998) e “Carga Pesada” (2004). No cinema, atuou nos filmes “Tieta do Agreste” (1996), “Central do Brasil” (1998), “Cidade Baixa” (2005) e “Orquestra dos Meninos” (2008).

| Serviço |



Peça: “A Última Sessão de Teatro”

Quando: De 19 de março a 4 de abril, às sextas, sábados e domingos, 20h

Onde: Teatro Martim Gonçalves, Escola de Teatro da Ufba, Avenida Araújo Pinho nº 292, Canela

Quanto: R$ 10,00 (meia) e R$ 20,00 (inteira)

Informações: (71) 3283-7862

