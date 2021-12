Espetáculo Othello mistura dança, teatro e vídeo

Uma das mais célebres obras do dramaturgo Willliam Shakespeare (1564-1616), Otelo - O Mouro de Veneza, ganha leitura contemporânea negra, urbana e brasileira, para refletir questões atuais como o racismo, a violência contra a mulher e a xenofobia.

Esta é a proposta do espetáculo de dança contemporânea negra Othello - Ensaio Coreográfico, que será apresentado sábado, 2, e domingo, 3, às 20 horas, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves.

Em cena, em performance solo, está o dançarino e coreógrafo Elísio Pitta, 57 anos, reconhecido internacionalmente, que retorna aos palcos baianos, após 20 anos.

Maurice Béjart Elísio, que começou a dançar em um grupo folclórico criado no Colégio Duque de Caxias, na Liberdade, explica que saiu de Salvador para dançar no mundo.

O artista já integrou o Balé do Século XX, criado por Maurice Béjart (Bélgica), e a companhia de Alvin Ailey (EUA), além de grandes grupos de dança no Canadá, Inglaterra, Argentina, Peru e Haiti, e diz que este projeto foi acalentado por ele durante muito tempo.

"A ideia do espetáculo é trazer Shakespeare para a época atual. Hoje não faltam Otelos, sucumbidos pela paixão desmedida, o que se traduz na violência dirigida à mulher. Aqui e agora mesmo tem Otelo agindo", destaca Elísio.

A montagem alia a dança negra contemporânea à capoeira, à dança moderna e à simbologia da dança dos orixás.

Múltiplas linguagens

As linguagens de teatro e vídeo também estão incorporadas à montagem, que leva ao palco um telão onde serão projetadas cenas feitas por atores, dirigidas pelo cineasta Allan Ribeiro. A bailarina Janete Guenka representará Desdêmona.

"São atores do Rio de Janeiro, já que este projeto é resultado do encontro entre a Companhia C, que dirijo, e a carioca Companhia Rubens Barbot - Teatro de Dança, uma das pioneiras na dança negra no Brasil" , acrescenta o coreógrafo.

Na trama shakesperiana, Otelo, um general mouro que serve ao reino de Veneza, se deixa enredar por intrigas praticadas pelo invejoso Iago e, por ciúme doentio, acaba matando a esposa, Desdêmona.

Estética cinematográfica

A adaptação coreográfica de um dos clássicos da dramaturgia mundial altera a ordem das cenas da obra de Shakespeare. O crime praticado pelo personagem título, por exemplo, acontece no início do solo.

Gatto Larsen, que assina a direção artística, diz que a encenação é feita com a ideia de composição de quadros, como no cinema. Gatto é formado em direção de cinema pela Escuela Superior de Cinematografia de Buenos Aires e em direção teatral pelo Conservatório Nacional de Teatro de Buenos Aires.

Radicado no Brasil desde 1975, trabalhou como assistente para destacados diretores, a exemplo de Celso Nunes, Francisco Medeiros, Amir Haddad, Aderbal Freire Filho, António Abujamra e Ruy Guerra. Tem dirigido espetáculos para a Companhia Rubens Barbot.

Corpo maduro

A professora, dançarina, coreógrafa e pesquisadora em arte de expressão negra Edileusa Santos, que assina a direção coreográfica do espetáculo, diz que "o corpo maduro de Elísio fala o tempo todo, porque traz múltiplo repertório, experiências profissionais e de vida".

Segundo Edileusa, a simbologia do orixá Oxumaré, que sinaliza para a transformação, é representado nas mudanças de figurinos feitas por Elísio.

