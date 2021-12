Espetáculo "Os Prequetés" faz temporada gratuita no Pelourinho

A partir do dia 8 de janeiro, um sábado, o espetáculo infanto-juvenil “Os Prequetés” passará a fazer apresentações semanais gratuitas no Largo Pedro Archanjo, no Centro Histórico de Salvador. O espetáculo, baseado na obra de Ana Maria Machado e dirigido por Heraldo Souza, ficará em cartaz até o dia 29 do próximo mês, com apresentações todos os sábados de janeiro.

O espetáculo conta a história de uma garota que não acredita nas regras impostas pelos adultos, e que acabará sendo levada para conhecer o país dos Prequetés, local onde não há regras. Nesse novo lugar, apesar da inexistência de normas, a menina aprenderá que há uma consequência para cada ato.

A intenção do espetáculo é, segundo Heraldo Souza, reunir o aprendizado e o entretenimento, sem separar as obrigações das brincadeiras entre as crianças. “A nossa peça apresenta a brincadeira não como um mero passatempo, mas como um elemento que ajuda no desenvolvimento das crianças, promovendo processos de socialização e descoberta do mundo”.

A montagem integra o edital Tô No Pelô – Apoio à Dinamização Artístico-Cultural do Pelourinho, realizado com recursos do Fundo de Cultura da Bahia, da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-Ba) em parceria com o Programa Pelourinho Cultural e Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC).

Os Prequetés, da Cia Cabriola de Teatro, recebeu o prêmio de “Melhor Espetáculo Infanto-Juvenil de 2008” no Prêmio Braskem de Teatro do ano passado.

| Serviço |

Os Prequetés

Quando: estreia 08 de janeiro, com apresentações nos dias 15, 22 e 29 de janeiro, às 18h

Onde: Largo Pedro Archanjo

Quanto: Entrada: Gratuita

