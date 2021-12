Espetáculo "Os Cafajestes" volta a cartaz em Salvador nesta quarta

>> Clique e veja e veja outras opções no roteiro de teatro

O espetáculo teatral "Os Cafajestes" volta a cartaz usando todo o humor em "represália" à eleição presidêncial. Na comédia musical, que traz quatro amigos machistas e debochados, o principal clima é de revolta com uma mulher na Presidência da República.



Os machistas de carteirinha Onório, Estevão, Alencar e Alfredinho estão com um novo repertório de piadas e prometem matar as saudades do público de Salvador depois de longas temporadas fora da cidade, quando estiveram em cartaz no Rio de Janeiro e em São Paulo.



O Teatro Módulo, na Pituba será o palco dos atores Daniel Rabelo, Kadu Veiga, Rafael Medrado e Renato Fechine, que reestreiam nesta sexta-feira, 14, às 21h.



As apresentações são sempre às sextas e sábados, às 21h, e domingos, às 20h. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro e custam R$ 40 (inteira), às sextas, R$ 50 (inteira), aos sábados e domingos.

Com direção de Fernando Guerreiro e texto adaptado de Aninha Franco, Os Cafajestes teve sua primeira montagem em 1994, ficando seis anos em cartaz.



No roteiro estão músicas que tratam da visão e do universo masculino a exemplo das canções Emília (Wilson Batista/Haroldo Lobo), Ai que Saudades da Amélia (Ataulfo Alves/Mário Lago), Elegia (Caetano Veloso) e Sem Compromisso (Nelson Trigueiro/Geraldo Pereira).



| Serviço |



Espetáculo "Os Cafajestes"

Onde: Teatro Módulo, Magalhães Neto nº 11, Pituba

Quando: Sextas e sábados (às 21h) e domingos (às 20h)

Quanto: R$ 40 e R$ 20 (sextas) e R$ 50 e R$ 25 (sábados e domingos)

Vendas: Bilheterias do Teatro Módulo (Tel: 71 3354-6654)

