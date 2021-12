Espetáculo "OriRe" faz apresentação única em Salvador

O espetáculo "OriRe" fará apresentação única em Salvador na próxima segunda-feira, 15, às 20 horas, no Teatro Vila Velha. A montagem, que conta a saga de um heroi que confrontou a morte, pertence ao projeto “A Cena Tá Preta” - festival de arte negra que celebra os 20 anos do Bando de Teatro Olodum. "OriRe" traz a corporeidade dos Orixás, do samba de roda do Recôncavo Baiano e a potencialidade dramatúrgica dos itans - contos africanos correlatos - misturados às clássicas tragédias gregas. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia entrada).





