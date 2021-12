Espetáculo O Mala Nada na Lama estreia no Gamboa Nova

>> Clique e veja e veja outras opções no roteiro de teatro



Estreia nesta quarta-feira, 12, o espetáculo “O Mala Nada na Lama”, no Teatro Gamboa Nova, no bairro do Comércio. O espetáculo, primeira investida do grupo Ditirambos no palco e dirigido por Bertho Filho, enfoca o encontro de três personagens com histórias completamente diferentes.



Um deles é Dalua, interpretado por Du Vado Jr., que, em busca de uma vida melhor, decide sair de uma pequena cidade do interior para conseguir emprego na capital. Após a viagem, conhece e passa a dividir um galpão com Direito (Rangell Souza), um malandro que costuma fazer assaltos. A terceira personagem é Ana Flor (Ana Paula Brasil), uma menina de 16 anos, de classe média e que é viciada em crack.



Além da direção, Bertho Filho assina o texto da montagem. Os ingressos para conferir “O Mala Nada na Lama” custam R$ 10 (inteira) R$ 5 (meia) e devem ser adquiridos no Teatro Gamboa Nova. A peça permanece em cartaz até o dia 26 de janeiro, sempre às 20 horas.



| Serviço |



Quando: 12 a 26/01 (quarta-feira), 20h

Quanto: R$ 10 (inteira) R$ 5 (meia)

Onde: Teatro Gamboa Nova

Informações: (71) 3329-2418







adblock ativo