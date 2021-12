Espetáculo musical "Gozados 2" chega a Salvador em dezembro

Interpretados por Stella Miranda e Luiz Salem, a comédia musical os " Gozados 2 " chega a Salvador nos dias 6 a 9 de dezembro na Caixa Cultural.

Durante o espetáculo, a dupla faz uma releitura da peça com a identidade baiana, utilizando o "Fantasma da Ópera" como "Fantasma do Pelourinho".

A peça traz a marca que consagrou a dupla no teatro carioca: versões, ou melhor, subversões de obras musicais brasileiras e mundial, alternadas com textos curtos que fazem uma crítica ácida, mas sempre muito bem-humorada do cotidiano.

Os ingressos estão a venda na bilheteria local com valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). O estacionamento será disponibilizado gratuitamente ao lado da Caixa Cultural.

