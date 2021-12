Espetáculo Mágico Mar se apresenta em Salvador

O elenco da peça Mágico Mar vai se apresentar no Teatro Molière em curta temporada. O espetáculo será neste sábado, 27, e nos primeiros sábados (dias 3 e 10) e domingos (dias 4 e 11) de junho.

Os ingressos estão no valor de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, que fica na Ladeira da Barra. Para mais informações, entrar em contato com o número (71) 9 9688-8787.

