Espetáculo Luz Negra estreia nesta quinta-feira no Portela Café

>> Clique aqui e veja a programação de teatro da cidade







>> Qual a melhor forma de se divertir em Salvador? Deixe a sua dica aqui







O espetáculo “Luz Negra”, com texto do dramaturgo salvadorenho Alvaro Menen Desleal (1931-2000), inicia temporada de apresentações nesta quinta-feira, 4, no Portela Café, no Rio Vermelho. Dirigida por Rino Carvalho, a montagem permanece em cartaz até o dia 26 de novembro e será apresentada sempre às quintas e sextas, às 20 horas. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e devem ser adquiridos no local.







O elenco é formado pelos atores Caica Alves, Evelin Buchegger e Leonardo Mineiro. No palco, dois deles dão vida a Goter, um político idealista, e Moter, uma ladra. A vida deles se cruza quando são decapitados em praça pública. E a história não para por aí. Após o julgamento, os dois não sabem se continuam vivos. A cabeça deles estará perto a um corpo em um lugar desconhecido. Segundo o diretor, “talvez um lugar abandonado por Deus”.









adblock ativo