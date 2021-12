Espetáculo Lótus é apresentado na Terça Preta do Vila Velha

Inspirada no livro Mulher Negra: Afetividade e Solidão, de Ana Cláudia Lemos Pacheco, e em poemas das escritoras negras Lívia Natália, Mel Adún e Cristiane Sobral, a performance Lótus, da atriz e bailarina Danielle Anatólio, chega à última apresentação na próxima terça.

O espetáculo será apresentado, com entrada franca, às 19 h, no projeto Terça-Preta do Bando de Teatro Olodum, no Teatro Vila Velha (Passeio Público).

