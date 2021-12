Espetáculo itinerante "Kiketes Show" celebra o Natal nas praças de Salvador

As praças públicas de Salvador serão palco para o espetáculo itinerante de dança Kiketes Show, um musical natalino que combina coreografias de dança contemporânea, dança moderna, sapateado e técnicas circenses. As apresentações ocorrerão nos dias 19 e 22 de dezembro em cinco pontos diferentes da cidade.





O show que tem duração de 40 minutos acontecerá no domingo, 19, em frente à Sorveteria da Ribeira, às 13h, em Paripe, às 15h, e na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, às 17h.



Já na quarta-feira, 22, é a vez da Praça da Sé, às 18h, e da praça do Iguatemi, às 20h.



Esta é a quinta edição do musical que tem coreografia e direção artística de Kika Tocchetto. A apresentação é inspirada no espetáculo natalino do Radio City Music Hall, de Nova York.



Serviço

O que: ‘Kiketes Show’ – espetáculo de dança itinerante em praças públicas de Salvador

Quando: 19 de dezembro e 22 de dezembro

Local e horário: Dia 19 - Ribeira (13h) / Paripe (15h) / Praça Ana Lúcia Magalhães (17h). Dia 22 - Praça da Sé (18h) / Iguatemi (20h)

Aberto ao público

