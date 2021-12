Espetáculo inspirado em escritor uruguaio estreia na próxima sexta

O ator e diretor Saulus Castro lança ao público a provocação "Quais são as memórias do fogo?", na estreia do seu espetáculo 'Memórias do Fogo', na próxima sexta-feira, 22, às 20h, no Teatro Martim Gonçalves, no bairro Canela, em Salvador.

Inspirada nas obras “As veias abertas da América Latina” e na trilogia “Memória do fogo” do escritor uruguaio Eduardo Galeano, a peça busca retomar a percepção da “triste sina” latino-americana e suas memórias silenciadas a partir dos universos criados pelo escritor.

O espetáculo fica em cartaz até domingo, 24. Na sexta e sábado, a sessão começa às 20h, já a sessão de domingo começa às 19h. A entrada é gratuita, podendo levar uma contribuição espontânea.

