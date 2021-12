Espetáculo infantil Toy Story faz apresentação em Camaçari

A peça infantil "Estórias de Brinquedo - Incrível mundo de Toy Story" vai estar em cartaz no Teatro Cidade do Saber (TCS), em Camaçari, nesta sexta-feira, 10, às 19h30. O espetáculo já foi visto por mais de 100 mil pessoas e traz divertidos personagens de briquedos que ganham vida quando seus donos não estão por perto.

Na bilheteria do TCS, os ingressos estarão disponibilizados para compra nesta quinta-feira, 9, das 14h às 17h, e no dia do espetáculo, sexta-feira, 10, das 14h até o horário de início da apresentação, pelo valor de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

