Espetáculo "Elefante" ganha sessão extra no Vila Velha

O espetáculo "Elefante", do grupo carioca de teatro Cia Probastica, fará uma sessão extra neste domingo, 3, no Teatro Vila Velha, onde está em cartaz desde sexta-feira, 1º. Com ingressos esgotados para a sessão das 19h, que deveria ser a última na cidade, estão abertas as vendas para a sessão das 20h30.

A peça tem duração de 70 minutos. A bilheteria do teatro está aberta a partir das 14h. Após o início do espetáculo, a entrada é proibida.

Dirigido pelo ator Igor Angelkorte, "Elefante" conta a história de uma família que vive em uma época onde ninguém mais envelhece e, portanto, onde não se morre de causas naturais. O texto reflete sobre o envelhecimento e a relação das pessoas com a morte.

Com texto do dramaturgo Walter Daguerre, "Elefante" tem Chandelly Braz, Igor Angelkorte, Livia Paiva, Julia Lund, Samuel Toledo e Luca de Castro no elenco e já teve três temporadas no Rio de Janeiro (RJ), além de ter participado de festivais na capital carioca, em São José do Rio Preto (SP) e em Brasília (DF). No Nordeste, passou por Fortaleza e chega agora a Salvador, circulação essa viabilizada pela seleção no Programa Petrobras Distribuidora de Cultura.

O espetáculo conta ainda com serviços de acessibilidade com audiodescrição para deficientes visuais, intérprete de LIBRAS e legendagem para surdos e ensurdecidos.

SERVIÇO

ESPETÁCULO TEATRAL ELEFANTE - sessão extra

Data: 3 de julho de 2016

Horário: 20h30.

Local: Teatro Vila Velha (Av. Sete de Setembro, s/n - Passeio Público, Salvador - BA)

Ingresso: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Bilheteria do teatro aberta a partir das 14h.

Classificação etária: 16 anosDuração: 70 minutos

adblock ativo