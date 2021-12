Espetáculo Édipo faz curta temporada no Teatro Vila Velha

>> Clique aqui e veja outros espetáculos em cartaz



O espetáculo “Édipo”, construído a partir da obra prima do dramaturgo grego Sófocles, fará curta temporada no Teatro Velha neste final de semana. A peça estará em cartaz desta sexta-feira, 18, a domingo, 20, sempre às 20 horas, e integra o Amostrão do Vila Verão, projeto que completa nove anos com uma programação que reúne montagens de destaque da cena teatral baiana.

