Espetáculo discute processo real de higienização social

A história é verdadeira. Durante a década de 1930, o governo da época resolveu isolar milhares de retirantes em 12 campos de concentração. Os "currais do governo", como eram chamados, tinham como medida impedir a emigração para a capital, Fortaleza.

Este fato, que muita gente desconhece, foi transformado em texto pelo premiado dramaturgo Marcos Barbosa (Braseiro/Auto de Angicos) durante mestrado do autor pela Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia.

A peça-dissertação poderá agora ser vista pelo grande público com a estética do Coletivo Ponto Zero, integrada por atores que se formaram nesta unidade de ensino e hoje estão radicados no Rio de Janeiro. A montagem pode ser conferida nesta sexta, 12, às 19 horas, e sábado, 13, às 18 horas, no Teatro Vila Velha.

Campos de aprisionamento

Do Rio de Janeiro, Marcos Barbosa afirma que durante sua pesquisa constatou que estes centros de isolamento eram vastos campos de aprisionamento, que eram construídos próximos às linhas férreas.

"No momento que os retirantes chegavam eram conduzidos a estes centros para que ninguém chegasse a Fortaleza. Não foram dezenas, nem centenas, foram milhares de pessoas que estiveram ali", informou Marcos Barbosa, que contou que sua própria avó também esteve isolada num desses locais.

O dramaturgo afirmou que soube também que o político Miguel Arraes esteve confinado em um desses "currais" do governo.



Desafio

"Meu principal desafio foi criar uma história que não tivesse personagem central, que não caísse na plataforma do panfletarismo", disse Barbosa, que é cearense.

O formato da peça, entrega, mostra a situação destes campos e conta a história, a partir de cenas isoladas (nesta montagem quatro atores se revezam em 40 personagens).

De acordo ainda com o dramaturgo, o texto tem inspiração na estratégia de encenação de Bertolt Brecht na obra Terror e Miséria do Terceiro Reich (a obra através de cenas instantâneas reflete panorama da sociedade alemã sob o domínio nazista).

"Eu tentei me inspirar nesta obra onde não há personagens principais e a história é vista por diversos pontos de vista", finaliza Barbosa, que concluiu seu doutorado em 2008.

Encenação

A encenação utiliza as linguagens do cinema mudo e da radionovela para trazer à tona questões contemporâneas. A direção é de Eduardo Machado. No elenco Brisa Rodrigues, Brunna Scavuzzi, Carlos Darzé e Lucas Lacerda.

No sábado,, no último dia de apresentação, o grupo promove debate com o doutor em Ciências Sociais Carlos Linhares e a psicanalista Mônica Veras.

