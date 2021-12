Espetáculo "Descalça?" fará apresentações gratuitas em Salvador e Feira

>> Clique e veja e veja outras opções no roteiro de teatro



O espetáculo “Descalça?”, uma montagem divertida sobre o universo feminino do Grupo Beta de Teatro do Espírito Santo, fará curta temporada com entrada franca na Bahia no mês de janeiro. Dirigido por Aline Ferraz e Fernando Marques, o espetáculo será apresentado em Feira de Santana, no dia 20 de janeiro, e em Salvador, nos dias 21 e 22.



O elenco é formado pelas atrizes Telma Smith e Lorena Campoi, que contam e interpretam histórias sobre as mulheres. No palco, as duas se revezam em 28 personagens que refletem diferentes fases das mulheres.

